Следственный комитет Беларуси направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича — создателей оппозиционного Telegram-канала Nexta, который освещал акции протеста после президентских выборов. Их обвинили в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор».

Об этом пресс-служба комитета сообщила в Telegram-канале.

– С данной страной (Польшей) у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали преступники, - уточнил чиновник СК.

Отметим, что Путило и Протасевич, которые живут в Польше, объявлены в межгосударственный розыск в Беларуси и России.

Telegram канал Nexta — один из самых популярных оппозиционных каналов в беларусском интернете, который основали осенью 2018 года. На Nexta Live подписаны более двух миллионов человек.

Как известно, комитет государственной безопасности Беларуси внес основателей оппозиционного телеграмм-канала Nexта Степана Путило и Романа Протасевича в перечень людей, причастных к терроризму.