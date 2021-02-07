Папа Римский впервые назначил женщину заместителем секретаря архиерейского Синода. Сестра Натали Бекварт из Франции теперь имеет право голоса в органе, который консультирует понтифика и обсуждает некоторые из наиболее спорных вопросов в Католической церкви.

Об этом сообщает Vatican News.

Генеральный секретарь организации кардинал Марио Грек напомнил о том, что во время последних синодальных собраний в Ватикане многочисленные отцы подчеркивали необходимость того, чтобы вся церковь задумались над местом и задачами женщин, а Папа Франциск неоднократно подчеркивал важность того, чтобы женщин как можно больше привлекать к процессам. В частности, в последние годы возросло количество женщин, принимавших участие в синодах как эксперты и наблюдатели.

– С назначением сестры Натали Бекварт и ее возможностью участвовать с правом голоса приоткрылись двери. Увидим дальше, какие шаги можно будет сделать, - сказал генеральный секретарь Синода епископов.