Папа Римский впервые назначил женщину заместителем секретаря архиерейского Синода. Сестра Натали Бекварт из Франции теперь имеет право голоса в органе, который консультирует понтифика и обсуждает некоторые из наиболее спорных вопросов в Католической церкви.
Об этом сообщает Vatican News.
Генеральный секретарь организации кардинал Марио Грек напомнил о том, что во время последних синодальных собраний в Ватикане многочисленные отцы подчеркивали необходимость того, чтобы вся церковь задумались над местом и задачами женщин, а Папа Франциск неоднократно подчеркивал важность того, чтобы женщин как можно больше привлекать к процессам. В частности, в последние годы возросло количество женщин, принимавших участие в синодах как эксперты и наблюдатели.
– С назначением сестры Натали Бекварт и ее возможностью участвовать с правом голоса приоткрылись двери. Увидим дальше, какие шаги можно будет сделать, - сказал генеральный секретарь Синода епископов.
Отметим, что в последние годы Синод епископов обсуждал темы доктрины, включая отношение к разведенным и состоящим в браке католиками.
Папа Римский расширил права женщин в Католической церкви, позволив им помогать во время службы. Женщины получили право выполнять функции, которые раньше были закреплены исключительно за мужчинами. Теперь женщины могут прислуживать у алтаря, читать тексты на литургиях и раздавать причастие. Новые правила, однако, не позволяют женщинам получить сан священника, но закрепляют их канонические права и то, что уже и так практикуется в католической церкви во многих странах.
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Папа Римский впервые назначил женщину заместителем секретаря архиерейского Синода. Сестра Натали Бекварт из Франции теперь имеет право голоса в органе, который консультирует понтифика и обсуждает некоторые из наиболее спорных вопросов в Католической церкви.
Об этом сообщает Vatican News.
Генеральный секретарь организации кардинал Марио Грек напомнил о том, что во время последних синодальных собраний в Ватикане многочисленные отцы подчеркивали необходимость того, чтобы вся церковь задумались над местом и задачами женщин, а Папа Франциск неоднократно подчеркивал важность того, чтобы женщин как можно больше привлекать к процессам. В частности, в последние годы возросло количество женщин, принимавших участие в синодах как эксперты и наблюдатели.
– С назначением сестры Натали Бекварт и ее возможностью участвовать с правом голоса приоткрылись двери. Увидим дальше, какие шаги можно будет сделать, - сказал генеральный секретарь Синода епископов.
Отметим, что в последние годы Синод епископов обсуждал темы доктрины, включая отношение к разведенным и состоящим в браке католиками.
Папа Римский расширил права женщин в Католической церкви, позволив им помогать во время службы. Женщины получили право выполнять функции, которые раньше были закреплены исключительно за мужчинами. Теперь женщины могут прислуживать у алтаря, читать тексты на литургиях и раздавать причастие. Новые правила, однако, не позволяют женщинам получить сан священника, но закрепляют их канонические права и то, что уже и так практикуется в католической церкви во многих странах.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов