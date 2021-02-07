Куба позволит частным предприятиям работать в большинстве отраслей — это серьезная реформа в экономике, которую контролирует государство.

Об этом сообщает BBC.

Министр труда Марта Елена Фейт сообщила, что список разрешенных производств расширился с 127 до более 2 тысяч. За государством останется меньшая часть отраслей.

Речь идет об отмене фиксированного списка видов предпринимательской деятельности, разрешенных для частных лиц. Ранее для ведения разрешенной частной экономической деятельности необходимо было получать лицензию под конкретный ее тип. Частично или полностью ограничены будут 124 вида деятельности, которые не разрешены законодательством республики. Детальное разъяснение нововведений власти обещают дать в ближайшее время.

Напомним, ранее Госдеп США объявил Кубу государством, что спонсирует терроризм, в частности помогает в укрывательстве террористов.