В Соединенных Штатах Америки исследовали, как обязательное ношение масок повлияло на уровень госпитализации. Он значительно уменьшился.

Об этом сообщает Голос Америки.

Таковы данные исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Указано, что в период с апреля по июль прошлого года исследователи наблюдали за уровнем госпитализации в 10 американских штатах, где ввели обязательное ношение масок - в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Мэриленде, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Огайо и Орегоне.

– Они обнаружили, что уже через три недели после вступления в силу указа об обязательных защитных масках, количество госпитализации с диагнозом COVID-19 в этих штатах упало почти на 5%, - отмечает издание.

Также пресс-релиз Центров по контролю и профилактике заболеваний гласит, что «обязательства людей всего штата носить маски имеет связь с уменьшением роста госпитализации, связанных с COVID-19».

На данный момент в США 31 штат и столица Вашингтон объявили обязательное ношение защитных масок на лице. Уровень госпитализации в этих регионах значительно уменьшился среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Напомним, ранее стало известно, что переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой могло спровоцировать мутации коронавируса. К такому выводу пришли медики из Кембриджского университета в Великобритании.