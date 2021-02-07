На севере Китая в городе Харбин создали 50-метровую модель авианосца «Ляонин».

Ролик с завершенной снежной фигурой опубликован на YouTube-канале New China TV.

Авторами снежной скульптуры стали 19 местных жителей. На создание авианосца у них ушло три недели.

Длина снежного корабля составляет 50 метров, а ширина и высота — около 10 метров.

Отмечается, что авторы скульптуры крайне тщательно подошли к своей работе. Они в точности воссоздали форму корпуса авианосца, все расположенные на палубе надстройки и даже разместили 26 палубных истребителей Shenyang J-15.

Кроме того, чтобы придать скульптуре еще большей реалистичности, под носом авианосца сделали буруны, повесили разноцветные гирлянды и установили флаг Китая.

Справка. «Ляонин» – авианосец военно-морских сил Китая, известен также под бортовым номером 16. Он стал первым авианосцем в истории военно-морского флота КНР. Его строительство для СССР начали в 1985 году в Николаеве – тогда будущее судно называлось «Рига» (в 1990 года был переименован в «Варяг»). В 1992 году из-за нехватки денег процесс создания корабля был законсервирован, а в 1998 году крейсер был куплен Китаем и достроен уже как авианосец там.