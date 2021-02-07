Президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинскую власть быть сильной на пути европейской и евроатлантической интеграции, закрепленной в Основном законе.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

– Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединения к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины! - заявил президент Литвы.

Он пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому и Украине оставаться сильными на этом пути.

Два года назад, 7 февраля 2019 года, Верховная Рада Украины приняла инициированный пятым президентом Петром Порошенко Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

Напомним, 19 февраля президент Петр Порошенко подписал соответствующий Закон об изменениях в Конституцию.