Куратор процесса вакцинации в Британии Надим Захави заявил, что британское правительство не планирует введение COVID-паспортов. В случае необходимости британские врачи будут выдавать справку о вакцинации.
Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News.
На вопрос, рассматривает ли правительство Британии возможность введения паспортов вакцинации от коронавируса, Захави ответил, что этого нет в планах.
– Мы определенно не собираемся внедрять его (COVID-паспорт) в рамках программы вакцинации, - подчеркнул он.
В то же время Захави отметил, что если другие страны будут требовать от британских граждан любые доказательства вакцинации от коронавируса, то они смогут попросить у своего врача документ о прививке от COVID-19.
Напомним, украинские власти рассматривают возможность введения свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса, чтобы упростить процедуру пересечения границы.
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Куратор процесса вакцинации в Британии Надим Захави заявил, что британское правительство не планирует введение COVID-паспортов. В случае необходимости британские врачи будут выдавать справку о вакцинации.
Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News.
На вопрос, рассматривает ли правительство Британии возможность введения паспортов вакцинации от коронавируса, Захави ответил, что этого нет в планах.
– Мы определенно не собираемся внедрять его (COVID-паспорт) в рамках программы вакцинации, - подчеркнул он.
В то же время Захави отметил, что если другие страны будут требовать от британских граждан любые доказательства вакцинации от коронавируса, то они смогут попросить у своего врача документ о прививке от COVID-19.
Напомним, украинские власти рассматривают возможность введения свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса, чтобы упростить процедуру пересечения границы.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
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