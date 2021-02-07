Украинская сноубордистка Аннамари Данча победила на Кубке Европы в Швейцарии. Спортсменка стала первой в параллельном слаломе.

Об этом Национальный олимпийский комитет сообщил в Twitter.

На втором и третьем местах спортсменки из Швейцарии.