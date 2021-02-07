Украинская сноубордистка Аннамари Данча победила на Кубке Европы в Швейцарии. Спортсменка стала первой в параллельном слаломе.
Об этом Национальный олимпийский комитет сообщил в Twitter.
На втором и третьем местах спортсменки из Швейцарии.
Василий Кашелюк завоевал серебро среди мужчин. Другой украинский сноубордист, Михаил Харук, финишировал на 6-й позиции.
Аннамари Данча ранее трижды выигрывала золотые медали на Кубке Европы в гигантском слаломе. Это было в 2009, 2010 и 2011 годах. Также украинка является участницей Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов. В 2019 году Данча выиграла первую в истории Украины медаль чемпионата мира по сноубордингу.
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Украинская сноубордистка Аннамари Данча победила на Кубке Европы в Швейцарии. Спортсменка стала первой в параллельном слаломе.
Об этом Национальный олимпийский комитет сообщил в Twitter.
На втором и третьем местах спортсменки из Швейцарии.
Василий Кашелюк завоевал серебро среди мужчин. Другой украинский сноубордист, Михаил Харук, финишировал на 6-й позиции.
Аннамари Данча ранее трижды выигрывала золотые медали на Кубке Европы в гигантском слаломе. Это было в 2009, 2010 и 2011 годах. Также украинка является участницей Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов. В 2019 году Данча выиграла первую в истории Украины медаль чемпионата мира по сноубордингу.
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