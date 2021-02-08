Компания Google посвятила 6 февраля дудл 25-летию украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Как передает Укринформ, на стартовой странице поисковой системы сегодня размещена украинская антарктическая станция и веселые пингвины вокруг. Нажав на дудл можно перейти по ссылке на информационные сообщения о роли Украины в исследовании Антарктиды.

– Поздравляем с 25-летием команду станции «Академик Вернадский» и Национальный антарктический научный центр Украины, которые занимаются важными для сохранения окружающей среды исследованиями, - говорится в официальном блоге команды Google.

С годовщиной украинскую станцию поздравило и посольство Великобритании в Украине.

– 25 лет назад Великобритания передала Украине одну из своих исследовательских станций в Антарктиде - Фарадей, сделав возможным возвращение в круг стран, которые проводят там исследования, ведь украинцы были в составе первых экспедиций на этот континент, - отмечается в поздравлении в Твиттере.

Напомним, в Антарктиде на острове Галиндез, где находится украинская станция «Академик Вернадский», откололся край ледника.