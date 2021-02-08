Украинские военные должны отвечать на провокации и обстрелы боевиков на Донбассе зеркально.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

– Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-миллиметровых минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это — провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же, - подчеркнул он.