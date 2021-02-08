Украинские военные должны отвечать на провокации и обстрелы боевиков на Донбассе зеркально.
Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
– Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-миллиметровых минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это — провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же, - подчеркнул он.
По мнению Кравчука, противник использует любые возможности, чтобы провокации превратить в реалии.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
Украинские военные должны отвечать на провокации и обстрелы боевиков на Донбассе зеркально.
Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
– Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-миллиметровых минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это — провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же, - подчеркнул он.
По мнению Кравчука, противник использует любые возможности, чтобы провокации превратить в реалии.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов