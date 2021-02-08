Эксперты ВООЗ, находящиеся с миссией в китайском Ухане, нашли «важные ключи» к разгадке роли рынка морепродуктов в распространении коронавируса.

Об этом рассказал участник миссии Питер Дашак, пишет Bloomberg.

В своем комментарии из Уханя Дашак рассказал, что группа из 14 человек работала с экспертами в Китае и посетила ключевые точки и исследовательские центры, чтобы раскрыть «некоторые реальные ключи к тому, что произошло».

Он ожидает, что основные результаты будут опубликованы до запланированного отъезда миссии 10 февраля.

– Я чувствую, что мы сможем сказать что-то ценное в конце этой поездки – весьма ценное, но я не хочу вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону указывает. То, что я видел, уже подсказывает мне, что есть некоторые реальные ключи к разгадке того, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать твердое объяснение этому к концу поездки, - сказал он.

Дашак сказал, что его поездка на рынок свежих продуктов Хуанань в центре Уханя была особенно полезной.

На так называемом мокром рынке продавались в основном морепродукты, а также мясо, в том числе свежеприготовленная дичь.

В начале вспышки коронавируса звучали предположения, что рынок мог быть тем местом, где вирус перешел от животных к людям. Последующие исследования выявили более ранние случаи среди людей, не связанных с рынком, что опровергает эту теорию. По словам Дашака, эксперты нашли «важные ключи» к роли рынка.

Несмотря на то, что продуктовый рынок был закрыт и очищен почти сразу после выявления случаев заражения, «он все еще в значительной степени нетронут», сказал Дашак.

По его словам, ученые, взявшие пробы на рынке, определили места, где были обнаружены следы SARS-CoV-2.

– Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходит, и это то, на что мы смотрели». Теперь мы знаем то, чего не знали раньше – что на каждый случай заболевания приходились другие, которые протекали бессимптомно или которые трудно отличить от простуды или кашля. И поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем, - сказал он.

Напомним, эксперты ВОЗ приехали в Ухань две недели назад. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за выявления антител к COVID-19.

Первый случай коронавируса был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 — вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.