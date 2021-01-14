Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в четверг в Ухань — административный центр центральной китайской провинции Хубэй.

Об этом пишет телеканал CGTN сообщении в Twitter.

— Группа экспертов ВОЗ прибыла в город Ухань в Центральном Китае для установления причин появления коронавируса. Перед началом работы специалисты будут помещены в каранти, — отмечается в сообщении.

Отметим, что в экспертную группу ВОЗ входят ученые из России, США, Вьетнама, Великобритании, Судана, Катара, Нидерландов, Австралии, Дании, Германии, Кении и Японии.

Первый случай коронавируса был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 — вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.