Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в Госдепартаменте США, передает Hromadske.

По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит об этом 8 февраля в Женеве. Согласно данным агентства, США сначала присоединятся к организации как страна-наблюдатель, а затем будут добиваться восстановления полноправного членства.

Один из высокопоставленных американских чиновников заявил агентству, что администрация Байдена считает, что Совет все-таки должен реформироваться, но лучшим способом способствовать изменениям является «принципиальное взаимодействие с ними».

Чиновник заявил, что это может быть «важной платформой для тех, кто борется с тиранией и несправедливостью во всем мире»,и присутствие США «намерено обеспечить возможность реализации этого потенциала».

Совет по правам человека при ООН — это вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 2006 году. В его состав входят 47 экспертов, избираемых Ассамблеей на три года, в соответствии с региональными квотами.

Отметим, что с момента вступления в должность президента Джо Байден присоединился как к Парижскому соглашению, так и к ВОЗ и выразил заинтересованность вернуться в ЮНЕСКО.

Вашингтон объявил о выходе из Совета по правам человека при ООН в июне 2018 года. Этот шаг президент Трамп объяснил несогласием с критикой со стороны других членов Совета относительно Израиля. Эту страну США считают своим ключевым союзником на Ближнем Востоке.

За несколько дней до решения администрации Трампа о выходе из организации Совет принял несколько критических резолюций в отношении Израиля, в частности, осуждающую вооруженное подавление палестинских протестов израильской армией.

В столкновениях с израильской армией в марте-мае 2018 года погибли несколько десятков палестинцев, еще несколько тысяч получили ранения различной степени тяжести. В массовой акции протеста, связанной с открытием посольства США в Иерусалиме, приняли участие, по данным Армии обороны Израиля, примерно 35 тысяч человек.