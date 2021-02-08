В северном индийском штате Уттаракханд из-за схода ледника и вызванного им наводнения уже по меньшей мере 14 человек погибли и еще около 170 считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет hromadske.

Известно, что еще около 30 человек оказались зажатыми в тоннеле длиной около 2,5 км. Спасательные группы работали всю ночь, чтобы спасти их, но пока пройти к заблокированным людям не удалось.

По последним данным, пограничники в воскресенье, 7 февраля, спасли 12 человек, оказавшихся в еще одной ловушке в другом недостроенном тоннеле. Всего оттуда освободили 28 человек.

Напомним, на севере Индии в штате Уттаракханд произошло схождение ледника, что повлекло масштабный потоп. Потоп произошел из-за повреждения плотины «Риши Ганга» в округе Чамоли.