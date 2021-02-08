Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой «общности».

– Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства, - заявил он.

Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За життя» Виктором Медведчуком, заявил, что «русский мир» был и будет оставаться приоритетом для Кремля.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.