В Кремле считают Украину якобы частью «русского мира». Российской власти не нравится отрицание этого со стороны Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой «общности».
– Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства, - заявил он.
Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За життя» Виктором Медведчуком, заявил, что «русский мир» был и будет оставаться приоритетом для Кремля.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.
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В Кремле считают Украину якобы частью «русского мира». Российской власти не нравится отрицание этого со стороны Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой «общности».
– Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства, - заявил он.
Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За життя» Виктором Медведчуком, заявил, что «русский мир» был и будет оставаться приоритетом для Кремля.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.