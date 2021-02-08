В воскресенье, 7 февраля, отмечается Международный день солидарности с Беларусью. По этому случаю в Киеве состоялся марш.

К акции присоединились около ста человек. Участники марша прошлись по маршруту Михайловская площадь — Владимирский пешеходный мост — Крещатик — Майдан Незалежности, сообщает Новое Время.

Люди держали в руках бело-красно-белые флаги, плакаты с надписями «Мы вместе и мы победим», «Свободу политзаключенным» и скандировали «Жыве Беларусь».

Кроме того, участники марша в сопровождении барабанов пели песни, символизирующие независимость Беларуси, а в небо с помощью дрона запустили большой бело-красно-белый флаг.

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Новое Время