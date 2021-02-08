Североатлантический альянс организует военные учения в странах Восточной Европы и Балканах. В Defender Europe-2021 возьмет участие 31 тысяча военнослужащих.

О подготовке учений передает Defense Express.

Генерал США Тод Уолтерс сообщил, что готовящиеся маневры станут крупнейшими учениями альянса в этом году. Одним из элементов учений станет переправка американских сил через Атлантику.

Военный портал отмечает, что командование НАТО вынуждено было сменить акценты в подготовке военных из-за отмененных учений в Тихом Океане – Defenser Pacific. Они были запланированы на 2021 год, но их решили отменить для повышения боеспособности сил НАТО в странах, которые находятся под угрозой агрессии РФ.

Военные эксперты отмечают, что союзные силы будут отрабатывать сценарий боев в районе Калининграда и изоляцию временно оккупированного РФ Крыма.

Ранее НикВести сообщали, что ГП «Харьковское конструкторсое бюро машиносттроения им. О. О. Морозова» выполнит для ВСУ заказ на 70 БТР-4 в этом году.