ГП «Харьковское конструкторсое бюро машиносттроения им. О. О. Морозова» выполнит для ВСУ заказ на 70 БТР-4 в этом году.

Об этом пишет Defense express

Так, 4 февраля предприятие посетил вице-премьер Олег Уруский для проверки состояния готовности заводских мощностей для серийного производства.

— Во время визита на предприятие у меня было две задачи: посмотреть на готовность выполнения государственного оборонного заказа и второе - обсудить со специалистами, сотрудниками те проблемы, которые есть на сегодня в производстве этой техники, - отметил глава Минстратегпрома.

Министр отдельно упомянул, что военнослужащие на линии фронта высказывают недовольство неудобствами конструкции БТР-4, которые нужно исправить.

Учитывая пожелания непосредственных эксплуатантов бронетехники, Олег Уруский обсудил со специалистами конструкторского бюро пути исправления неудобств и возможности для улучшения бронетранспорте для полевых условий.

После инспеции Олег Уруский отметил готовность харьковского предприятия к выполнению госзаказа.

— Считаю, что в условиях надлежащей организации работы всех участников процесса производства удастся вовремя выполнить оборонный заказ по данной техники. Мы наконец должны прийти к тому, чтобы поставленные заказчиком задачи выполнялись качественно и в срок, - резюмировал вице-премьер-министр Украины.

Напомним, в Киеве предприятие «Спец-Ком-Сервис» запустило в производство специализированную модель топливозаправщика, предназначенного для авиации.