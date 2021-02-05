ГП «Харьковское конструкторсое бюро машиносттроения им. О. О. Морозова» выполнит для ВСУ заказ на 70 БТР-4 в этом году.
Об этом пишет Defense express
Так, 4 февраля предприятие посетил вице-премьер Олег Уруский для проверки состояния готовности заводских мощностей для серийного производства.
— Во время визита на предприятие у меня было две задачи: посмотреть на готовность выполнения государственного оборонного заказа и второе - обсудить со специалистами, сотрудниками те проблемы, которые есть на сегодня в производстве этой техники, - отметил глава Минстратегпрома.
Министр отдельно упомянул, что военнослужащие на линии фронта высказывают недовольство неудобствами конструкции БТР-4, которые нужно исправить.
Учитывая пожелания непосредственных эксплуатантов бронетехники, Олег Уруский обсудил со специалистами конструкторского бюро пути исправления неудобств и возможности для улучшения бронетранспорте для полевых условий.
После инспеции Олег Уруский отметил готовность харьковского предприятия к выполнению госзаказа.
— Считаю, что в условиях надлежащей организации работы всех участников процесса производства удастся вовремя выполнить оборонный заказ по данной техники. Мы наконец должны прийти к тому, чтобы поставленные заказчиком задачи выполнялись качественно и в срок, - резюмировал вице-премьер-министр Украины.
Напомним, в Киеве предприятие «Спец-Ком-Сервис» запустило в производство специализированную модель топливозаправщика, предназначенного для авиации.
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ГП «Харьковское конструкторсое бюро машиносттроения им. О. О. Морозова» выполнит для ВСУ заказ на 70 БТР-4 в этом году.
Об этом пишет Defense express
Так, 4 февраля предприятие посетил вице-премьер Олег Уруский для проверки состояния готовности заводских мощностей для серийного производства.
— Во время визита на предприятие у меня было две задачи: посмотреть на готовность выполнения государственного оборонного заказа и второе - обсудить со специалистами, сотрудниками те проблемы, которые есть на сегодня в производстве этой техники, - отметил глава Минстратегпрома.
Министр отдельно упомянул, что военнослужащие на линии фронта высказывают недовольство неудобствами конструкции БТР-4, которые нужно исправить.
Учитывая пожелания непосредственных эксплуатантов бронетехники, Олег Уруский обсудил со специалистами конструкторского бюро пути исправления неудобств и возможности для улучшения бронетранспорте для полевых условий.
После инспеции Олег Уруский отметил готовность харьковского предприятия к выполнению госзаказа.
— Считаю, что в условиях надлежащей организации работы всех участников процесса производства удастся вовремя выполнить оборонный заказ по данной техники. Мы наконец должны прийти к тому, чтобы поставленные заказчиком задачи выполнялись качественно и в срок, - резюмировал вице-премьер-министр Украины.
Напомним, в Киеве предприятие «Спец-Ком-Сервис» запустило в производство специализированную модель топливозаправщика, предназначенного для авиации.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
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Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа