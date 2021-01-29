В Киеве предприятие «Спец-Ком-Сервис» запустило в производство специализированную модель топливозаправщика, предназначенного для авиации.

Об этом сообщает Defense Express.

Первые два экземпляра успели поучаствовать в заправке вертолетов Airbus H125 в приграничных частях Госпогранслужбы. Базой для разработки авиационного бензовоза послужило шасси автомобиля МАЗ с колесами формата 4х4, который широко используется в частях украинской армии.

Киевские разработчики утверждают, что в новом бензовозе для авиации установлено оборудование немецкого производства для заправки и фильтрации топлива. Оно отлично себя зарекомендовало в работе аеропортов по всему миру.

Данное шасси было обеспечено основанием в виде прочного стального подрамника, на который установлена цистерна для авиационного топлива. Вместимость цистерны 5 тысяч литров. По утверждениям разработчиков, конструкция цистерны и все ее вспомогательные элементы имеют необходимые показатели по части механических свойств и изготовлены с учетом соответствия требованиям нормативной документации и комплектации таких изделий.

Цистерна разделена на три секции, корпус представляет собой сложную конструкцию, внутренняя часть которой изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304. Передняя и задняя стенки цистерны изготовлены из стали той же марки, но с большей толщиной.

Сейчас на вооружении украинской военной авиации основным авиазаправщиком средней емкости является ТЗА-7,5, который изготовлялся во времена СССР на предприятии Тихорецкий завод химического машиностроения и имеет емкость авиационного топлива в 7,5 м³.

Новые образцы военного топливозаправщика призваны заменить устаревший технопарк в частях ВСУ.

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