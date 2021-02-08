Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам инфраструктуры, строительства, ЖКХ и здравоохранения Игорь Кузьмин рассказал, почему так называемая программа «Большая стройка» - это полномочия президента Украины Владимира Зеленского, а не Кабинета министров.

Об этом Игорь Кузьмин рассказал в комментарии НикВести.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какими нормативно-правовыми документами регулируется эта программа, Игорь Кузьмин ответил, что это бюджет.

— Если мы говорим о программе, то это программное мероприятие с соответствующим финансированием из государственного бюджета, государственная программа. Большая стройка - это такая модель, которая дает возможность областной государственной администрации двигаться в программе «Большая стройка», инфраструктурное строительство. Это бюджет и областные программы. Мы приняли в декабре Стратегию развития Николаевской области, ОГА вынесла, а облсовет принял, - сказал Игорь Кузьмин. — А почему тогда это называется «Большая стройка президента»?, - уточнил журналист. — Поймите, это программа президента по инфраструктурному строительству, направленная на развитие регионов. А каждый регион самостоятельно вкладывает в эту программу нормативную базу и свое видение…, - ответил чиновник. — С каких пор инфраструктурное развитие регионов стало полномочиями президента в нашем государстве?, - спросил журналист. — Я считаю, что инфраструктурное развитие страны в целом - это также президент. И он определяет аспекты и видение, куда мы движемся, - сказал Игорь Кузьмин. — А Кабинет министров тогда что делает?, - спросил журналист. — Кабинет министров также является исполнительным органом в структуре органов государственной власти. Исполнительный орган как раз и реализует стратегию, - ответил вице-губернатор Николаевщины.

Игорь Кузьмин

Во время общения Игорь Кузьмин сообщил, что помимо образования в сфере финансов он также является магистром государственного управления.

Раздел V Конституции Украины регулирует полномочия президента. Статьей 106 Конституции определено, что президент Украины обеспечивает государственную независимость и национальную безопасность, представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью, назначает всеукраинский референдум по изменениям в Конституцию, назначает внеочередные выборы Верховной Рады, по предложению коалиции в ВРУ вносит предложение по назначению премьер-министра Украины, вносит в парламент кандидатуры министра обороны, Министра иностранных дел и главы Службы безопасности Украины, назначает и увольняет Генерального прокурора, половину состава Совета Нацбанка, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Президент может остановить акты Кабмина, он является Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, возглавляет СНБО, может внести в Верховную Раду предложение по объявлению состояния войны, принимает решение о мобилизации и введении военного состояния и чрезвычайного положения, назначает на должности треть состава Конституционного суда, присваивает высшие военные звания, высшие дипломатические ранги и другие специальные звания и классные чины, награждает государственными наградами, устанавливает президентские отличия и награждает ими, принимает решения о принятии к гражданству Украины и прекращению гражданства, осуществляет помилование, создает согласительные. и другие органы и службы, подписывает законы, принятые Верховной Радой.

Правительство объявило о старте нацпроекта «Большое строительство», который инициировал президент Владимир Зеленский в марте 2020 года, однако ни одного правительственного документа, который бы содержал перечень объектов, условия участия в конкурсе этой программы, условия отбора и критерии, — нет. При этом, есть интерактивная карта и страница проекта в Facebook, где опубликована информация о планах построить сотни школ, больниц, детских садов, спортивных комплексов и тысячи километров дорог в 2020 году.

Напомним, что в 2020 году в список объектов по реализации в Николаевской области проекта Президента Украины Владимира Зеленского по строительству школ, детсадов и стадионов попала школа №36 в Николаеве, которую официально завершили в 2019 году. В ходе визита в Николаев, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев пообещал разобраться, каким образом в перечень объектов программы «Большое строительство» попала отремонтированная в прошлом году школа №36.

При этом, Николаевская ОГА не запланировала ремонт обрушившейся три года назад школы №1 в Новом Буге. Как известно, в июле 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета. В январе 2019 года стало известно, что руководство Новобугского педагогического колледжа отказывается продлевать договор аренды с Новобугской общеобразовательной школой №1 из-за предписаний Госпродпотребслужбы.

В октябре 2019 года экс-нардеп Тарас Креминь назвал ситуацию с Новобугской школой «притчей во языцех» чиновников Николаевской ОГА.

Кроме того, в перечень президентского «Большого строительства» попали несколько детских садов, которые ремонтировать начали еще в предыдущем году. Например, детсад №72, который находится в «Малой Коренихе», а также капремонты детских садов №87 и 60 в Николаеве.