Жителей временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей начнут вакцинировать от коронавируса в апреле во время третьего этапа кампании иммунизации.
Об этом на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Они смогут записаться на вакцинацию через специально созданный портал.
— Люди, которые из-за вынужденных причин оказались на оккупированных территориях, смогут сделать прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа, - сказал представитель Минздрава.
По его словам, вакцинация на Донбассе будет проводиться препаратом, который можно хранить при температуре +2 +8 °С, вероятно производства AstraZeneca и Sinovac.
Ранее сообщалось, что Украина будет включена в первую очередь поставок вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX.
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Жителей временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей начнут вакцинировать от коронавируса в апреле во время третьего этапа кампании иммунизации.
Об этом на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Они смогут записаться на вакцинацию через специально созданный портал.
— Люди, которые из-за вынужденных причин оказались на оккупированных территориях, смогут сделать прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа, - сказал представитель Минздрава.
По его словам, вакцинация на Донбассе будет проводиться препаратом, который можно хранить при температуре +2 +8 °С, вероятно производства AstraZeneca и Sinovac.
Ранее сообщалось, что Украина будет включена в первую очередь поставок вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX.