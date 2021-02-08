Жителей временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей начнут вакцинировать от коронавируса в апреле во время третьего этапа кампании иммунизации.

Об этом на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Они смогут записаться на вакцинацию через специально созданный портал.

— Люди, которые из-за вынужденных причин оказались на оккупированных территориях, смогут сделать прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа, - сказал представитель Минздрава.

По его словам, вакцинация на Донбассе будет проводиться препаратом, который можно хранить при температуре +2 +8 °С, вероятно производства AstraZeneca и Sinovac.

Ранее сообщалось, что Украина будет включена в первую очередь поставок вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX.