Ченг Лэй, китаянку австралийского происхождения, ранее работавшую на государственном телеканале Китая CGTN, была официально арестована по обвинениям в «занятиях незаконной деятельностью по передаче государственных секретов за границу».
Об этом передает Bloomberg.
МИД Китая заявило, что арест проводился в соответствие с юриспруденция Китая. Журналистка Ченг Лэй была задержана в середине августа в соответствии с положением китайского закона, которое позволяет содержать под стражей до шести месяцев без предъявления обвинений.
В сентябре китайские власти заявили,что Чэн «подозревается в совершении преступной деятельности, угрожающей национальной безопасности Китая». Это одно из самых серьезных обвинений, которые могут быть выдвинуты против журналиста.
Австралия регулярно выражает серьезную озабоченность по поводу содержания своей гражданки в допустимых условиях. Сотрудники посольства Австралии посетили Ченг шесть раз с момента ее задержания – последний раз 27 января.
— Судебные власти Китая вели это дело в соответствии с законом. Мы надеемся, что австралийская сторона будет уважать судебную власть Китая и прекратит каким-либо образом вмешиваться в юридическое рассмотрение этого дела Китаем, - заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.
Ранее НикВести сообщали, что около 200 британских ученых находятся под следствием по подозрению в непреднамеренной помощи китайскому правительству в создании оружия массового уничтожения.
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Ченг Лэй, китаянку австралийского происхождения, ранее работавшую на государственном телеканале Китая CGTN, была официально арестована по обвинениям в «занятиях незаконной деятельностью по передаче государственных секретов за границу».
Об этом передает Bloomberg.
МИД Китая заявило, что арест проводился в соответствие с юриспруденция Китая. Журналистка Ченг Лэй была задержана в середине августа в соответствии с положением китайского закона, которое позволяет содержать под стражей до шести месяцев без предъявления обвинений.
В сентябре китайские власти заявили,что Чэн «подозревается в совершении преступной деятельности, угрожающей национальной безопасности Китая». Это одно из самых серьезных обвинений, которые могут быть выдвинуты против журналиста.
Австралия регулярно выражает серьезную озабоченность по поводу содержания своей гражданки в допустимых условиях. Сотрудники посольства Австралии посетили Ченг шесть раз с момента ее задержания – последний раз 27 января.
— Судебные власти Китая вели это дело в соответствии с законом. Мы надеемся, что австралийская сторона будет уважать судебную власть Китая и прекратит каким-либо образом вмешиваться в юридическое рассмотрение этого дела Китаем, - заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.
Ранее НикВести сообщали, что около 200 британских ученых находятся под следствием по подозрению в непреднамеренной помощи китайскому правительству в создании оружия массового уничтожения.