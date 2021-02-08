Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева распорядилась созвать четвертую сессию на 10:00 4 марта.

Об этом говорится в распоряжении № 7-р от 8 февраля.

На заседании планируется рассмотреть внесение изменений в Антикоррупционную программу, положение о проведении конкурса проектов органов местного самоуправления, положение о проведении конкурсов на должности главврачей и другое.

Напомним, что 23 декабря 2020 года депутаты Николаевского областного совета утвердили бюджет области на 2021 год.