Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева распорядилась созвать четвертую сессию на 10:00 4 марта.
Об этом говорится в распоряжении № 7-р от 8 февраля.
На заседании планируется рассмотреть внесение изменений в Антикоррупционную программу, положение о проведении конкурса проектов органов местного самоуправления, положение о проведении конкурсов на должности главврачей и другое.
Напомним, что 23 декабря 2020 года депутаты Николаевского областного совета утвердили бюджет области на 2021 год.
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Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева распорядилась созвать четвертую сессию на 10:00 4 марта.
Об этом говорится в распоряжении № 7-р от 8 февраля.
На заседании планируется рассмотреть внесение изменений в Антикоррупционную программу, положение о проведении конкурса проектов органов местного самоуправления, положение о проведении конкурсов на должности главврачей и другое.
Напомним, что 23 декабря 2020 года депутаты Николаевского областного совета утвердили бюджет области на 2021 год.