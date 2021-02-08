Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине специальный холодильник для хранения вакцины от коронавируса. Этот холодильник нужен для хранения вакцины Pfizer.

Об этом рассказала временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в комментарии «Суспільному».

По словам Квин, американская сторона решила помочь Украине с транспортировкой вакцины Pfizer, которую она получит от глобального механизма COVAX. Эта вакцина требует хранения при очень низкой температуре.

«Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы после прибытия вакцины на место, она оставалась в безопасности», — рассказала она.

Квин отметила, что именно это позволило Украине оказаться среди стран, которые первыми получат COVID-вакцину от COVAX. Она добавила, что США продолжат сотрудничество с Украиной.

Вакцину от коронавируса компании Pfizer нужно хранить при температуре −70 градусов, а ее транспортировка должна происходить по системе «холодной цепи»: после прибытия в страну из грузовика-рефрижератора вакцину доставят в центр хранения, откуда потом ее в пакетах с сухим льдом будут развозить по центрам вакцинации.