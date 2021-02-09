Преемник Ангелы Меркель в правящей партии Германии «Христианско-демократический союз» Армин Лашет открыто поддержал европейскую перспективу Украины.

Об этом он заявил в интервью Internationale Politik, пишет TheБабель.

Этот разговор стал первым для него на тему внешней политики после избрания новым лидером ХДС. В нем он отметил, что поддерживает сохранение санкций против России.

Лашет подчеркнул, что критикует Россию за незаконную аннексию Крыма и войну на востоке Украины, а также за отравление и заключение оппозиционера Алексея Навального. Поэтому ЕС должен сохранять санкции против РФ.

В то же время он заговорил и о европейской перспективе Украины.

— Этот вопрос сейчас не поднимается. Но у нас есть большой интерес в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, и мы должны поддержать Украину в ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу, - заявил Армин Лашет.

Напомним, вступление Украины в Евросоюз поддерживают 49% украинцев, тогда как к членству в НАТО стремятся поменьше — 41%.