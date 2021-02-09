Социальная сеть Facebook запретила дезинформацию о всех вакцинах — после многих лет распространения на ее платформе вредных, необоснованных заявлений о них.

Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

В рамках своей политики по дезинформации, связанной с COVID-19, Facebook теперь будет удалять посты с ложными утверждениями о всех вакцинах. Эти новые правила применяются к постам пользователей, а также к платной рекламе, в которую уже было запрещено включать дезинформацию. Пользователи Instagram столкнутся с такими же ограничениями.

— Мы немедленно начнем обеспечивать соблюдение этой политики, уделяя особое внимание страницами, группам и учетным записям, которые нарушают эти правила. В ближайшие недели мы продолжим расширять наши ограничения», — сказал вице-президент Facebook Гай Розен.

Группы в Facebook создают эффект эхо-камеры дезинформации и подпитывают движение противников вакцинации. Согласно новой политике, Facebook удалит группы, в которых пользователи неоднократно делились запрещенным контентом по вакцинам.

Facebook не впервые обновляет свою политику в отношении контента о коронавирусе по мере развития пандемии. В апреле 2020 года она начала добавлять в посты о COVID-19 панель фактов для борьбы с дезинформацией.

Напомним, что соцсеть Facebook решила удалять посты, которые будут содержать неправдивую информацию о вакцине от коронавируса.