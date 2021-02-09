Следственный комитет Беларуси просит Латвию экстрадировать назад оппозиционера и бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало.
Об этом пишет «Настоящее время».
— СК направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. Фигурант обвиняется в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере, - говорится в сообщении.
Там также добавили, что ранее обратились к Польше с просьбой задержать и экстрадировать основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича.
Напомним, в Беларуси против Валерия Цепкало открыли уголовное дело по статье о получении взятки. 15 августа его объявили в розыск на территории России, а на следующий день Беларусь тоже начала розыск политика.
После того, как в конце июля Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Цепкало кандидатом в президенты, он уехал из страны вместе с двумя детьми. А его жена Вероника Цепкало присоединилась к объединенному штабу Тихановской. Однако в день выборов, 9 августа, Вероника Цепкало тоже покинула страну.
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Следственный комитет Беларуси просит Латвию экстрадировать назад оппозиционера и бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало.
Об этом пишет «Настоящее время».
— СК направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. Фигурант обвиняется в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере, - говорится в сообщении.
Там также добавили, что ранее обратились к Польше с просьбой задержать и экстрадировать основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича.
Напомним, в Беларуси против Валерия Цепкало открыли уголовное дело по статье о получении взятки. 15 августа его объявили в розыск на территории России, а на следующий день Беларусь тоже начала розыск политика.
После того, как в конце июля Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Цепкало кандидатом в президенты, он уехал из страны вместе с двумя детьми. А его жена Вероника Цепкало присоединилась к объединенному штабу Тихановской. Однако в день выборов, 9 августа, Вероника Цепкало тоже покинула страну.