Следственный комитет Беларуси просит Латвию экстрадировать назад оппозиционера и бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало.

Об этом пишет «Настоящее время».

— СК направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. Фигурант обвиняется в ряде коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере, - говорится в сообщении.

Там также добавили, что ранее обратились к Польше с просьбой задержать и экстрадировать основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича.

Напомним, в Беларуси против Валерия Цепкало открыли уголовное дело по статье о получении взятки. 15 августа его объявили в розыск на территории России, а на следующий день Беларусь тоже начала розыск политика.

После того, как в конце июля Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Цепкало кандидатом в президенты, он уехал из страны вместе с двумя детьми. А его жена Вероника Цепкало присоединилась к объединенному штабу Тихановской. Однако в день выборов, 9 августа, Вероника Цепкало тоже покинула страну.