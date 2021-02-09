Соратники заключенного российского оппозиционера Алексея Навального передумали и решили возобновить акции протеста.

Об этом в своем Facebook сообщил глава региональных штабов Навального и один из его ближайших соратников Леонид Волков.

– Не только сотни тысяч вышли на улицы — десятки миллионов смотрели на них и сопереживали. Мы уже стали большинством, просто Путин расставляет между нами цепи ОМОНа так, чтобы мы не могли друг друга увидеть и осознать, как нас много. Надо найти способ это преодолеть; провести такую акцию, которой не мог бы помешать ОМОН и на которую мог бы выйти каждый, - пояснил он.

Поэтому у Навального предлагают провести 14 февраля акцию во всех российских городах. Она состоится вечером, в 20:00. Для этого участникам акции нужно выйти во двор, включить на своем телефоне фонари и несколько минут так постоять.

– Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может быть, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердце (все-таки, 14 февраля!) Сфотографируете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов, — написал Волков.

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