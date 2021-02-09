В российском Волгограде учителей, врачей и других работников бюджетной сферы сняли в ролике в поддержку президента РФ Владимира Путина, люди при этом были уверены, что снимаются в клипе группы «Любэ».

Источник: волгоградский сайт V1.ru

— Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко дню победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать, — сказала участница ролика.

По словам учительницы, в райуправлении образования попросили предоставить двух человек для патриотической акции. А на месте организаторы сообщили руководителям, что будут снимать патриотический клип группы «Любэ».

В городской администрации Волгограда изданию заявили, что «структурные подразделения проинформировали сотрудников и воспитанников о возможности участия в мероприятии».

Также в съемках активное участие приняли диспетчеры скорой помощи в компании с главным врачом и депутатом Волгоградской городской думы Олегом Ярыгиным.

Позже в Instagram он написал, что «в таком знаковом для каждого волгоградца месте множество людей единодушно выразили поддержку президенту Владимиру Путину».

В клипе также показали кадры из Волгоградского государственного технического университета, спорткомплекса «Зенит» и металлургического завода «Красный Октябрь». В университете сообщили, что студенты и руководство вуза «не подозревали, для чего их снимают в аудитории».

В «Зените» и «Красном Октябре» заявили, что съемки у них не проводили, а кадры для ролика взяли либо из архива, либо из открытых источников.