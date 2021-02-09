До конца этого отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду подниматься не будут. Правительство подписало соответствующий меморандум с городскими главами, НКРЭКУ и НАК «Нафтогаз».

Об этом сообщает Правительственный портал.

Теплоснабжающие предприятия будут гарантированно получать газ для производства тепла и снабжения в дома. Для них предусмотрены отсрочки оплаты за газ и компенсация разницы между рыночной ценой газа и ценой в тарифах за тепло.

Кабмин от себя гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будут перекладывать на органы местного самоуправления.

Как передает Офис президента, до 1 сентября «Нафтогаз» должен разработать долгосрочные ценовые предложения на природный газ для предприятий, чтобы избежать ценовых колебаний в следующем отопительном сезоне.

Напомним, министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году — на 10%, а в 2023-2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно.