По результатам опроса центра Разумкова, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уступает во втором туре выборов президента Владимиру Зеленскому, но его готовы поддержать 40% из тех, кто пойдет на выборы и определился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова проведенного с 29 января по 3 февраля.

Социологи смоделировали результаты 2 тура выборов президента Украины среди 4 политиков: действующего главы государства Владимира Зеленского, пятого президента Петра Порошенко, нардепа «ОПЗЖ» Юрия Бойко и главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Примечательно, что в первом туре выборов среди всех политиков Разумкова готовы поддержать только 2% тех, кто будет голосовать и определился с кандидатом, в то же время глава ВР имеет наибольший уровень доверия среди политиков, которых представили в опросе, хотя его баланс доверия минусовый.

Во всех случаях моделирования 2 тура 50-60% респондентов ответили, что не пойдут на выборы или не определились с выбором. В частности, в паре Зеленский-Разумков 40% опрошенных ответили что не пойдут на выборы, еще 22% затруднились ответить.

Среди тех, кто намерен идти на выборы, 34% не определились с кандидатом. В то же время, 60% из тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом, проголосовали бы за Зеленского, а 40% — за Разумкова.

По результатам опроса, Зеленский одержал бы победу у всех трех оппонентов. Разумков — уступает только Зеленскому, а в паре Порошенко-Бойко выиграл бы Порошенко.

Исследование проводилось соцслужбой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021года методом интервью лицом к лицу"по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Одним из основателей Центра Разумкова в 1994 году был отец Дмитрия Разумкова Александр.