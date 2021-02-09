Адвокаты экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань заявили, что уголовное производство, которое было открыто против пятого Петра Порошенко, президентов США Барака Обамы и Джо Байдена по заявлению Рената Кузьмина и других нардепов от «ОПЗЖ», базировалось на информационном вбросе одного из российских сайтов. За этим ресурсом стоит кремлевский пропагандист Пригожин, больше известный как организатор «фабрики троллей» в Ольгино и спонсор ЧВК «Вагнер».

Об этом они сообщили во время пресс-конференции, передает пресс-служба политсилы.

Они также отметили, что дело, которое открыли 17 декабря 2019, было закрыта НАБУ 25 января 2021.

— Когда народный депутат выступает фактически принтером и почтальоном для Пригожинского ресурса — это стыдно. Еще более стыдно, когда этим занимается группа народных депутатов, — сказал Илья Новиков.

По словам адвокатов, абсурдность заявления нардепов из «ОПЗЖ» не помешала больше года направлять огромные ресурсы из государственного бюджета на это расследование, которое в конце концов было закрыто. Они также заявили, что еще больше асбурдных дел против Петра Порошенко «наплодили» в Государственном бюро расследований.

— В ГБР есть явный запрос на любые заявления о Порошенко. И если там написано абсурд — неважно, тем лучше, потому что абсурд проще расследовать, чем правдоподобную историю. Когда расследуешь абсурд — больше места для маневра, и ты можешь делать что хочешь. Потому что если руководство это одобряет, оно скажет, что ты молодец, работай еще. Работают за государственные средства, — отмечает Илья Новиков.

Зато ГБР закрыло производство против самого Рената Кузьмина, которого надо привлечь к ответственности за ложное сообщение о преступлении, — говорят адвокаты.

— На страже интересов российских агентов влияния как всегда у нас стоит ГБР, которое закрыло производство в отношении Кузьмина. Мы сейчас оспариваем это закрытие. Мы утверждаем и добиваемся, что эта группа народных депутатов подала заведомо ложное сообщение о преступлении, — отмечает Игорь Головань.

Напомним, в сентябре сталои известно, что против Петра Порошенко открыли 15 новых уголовных дел.