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Курортный город Алушта на юге оккупированного Крыма на следующей неделе ужесточит подачу воды населению из-за маловодья, став третьим городом на полуострове — после Симферополя и Ялты, — живущим по графику.
Об этом пишет «Интерфакс».
Глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что на 17, 18, 19 февраля запланировано тестовое введение графика: подача воды с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 по московскому времени.
— Переход на утвержденный график подачи воды — 25 февраля» — данный вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Алушты, — добавила она.
Она призвала алуштинцев экономить воду.
— Набирать емкости, а потом их сливать — это не экономия. После ввода графика, если не будет экономии, придется сокращать время подачи воды, — подчеркнула она.
В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на такой же режим перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.
Напомним, что, начиная с 23 сентября, оккупационная власть ограничила подачу воды для жителей Алушты, Партенита и Малого Маяка.
Подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов утверждает, что Украина подаст воду на полуостров. При этом он заявил, что в вопросах водоснабжения на Украину не рассчитывают.
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Курортный город Алушта на юге оккупированного Крыма на следующей неделе ужесточит подачу воды населению из-за маловодья, став третьим городом на полуострове — после Симферополя и Ялты, — живущим по графику.
Об этом пишет «Интерфакс».
Глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что на 17, 18, 19 февраля запланировано тестовое введение графика: подача воды с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 по московскому времени.
— Переход на утвержденный график подачи воды — 25 февраля» — данный вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Алушты, — добавила она.
Она призвала алуштинцев экономить воду.
— Набирать емкости, а потом их сливать — это не экономия. После ввода графика, если не будет экономии, придется сокращать время подачи воды, — подчеркнула она.
В конце августа прошлого года графики подачи холодной воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С середины декабря на такой же режим перешла курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом.
Напомним, что, начиная с 23 сентября, оккупационная власть ограничила подачу воды для жителей Алушты, Партенита и Малого Маяка.
Подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов утверждает, что Украина подаст воду на полуостров. При этом он заявил, что в вопросах водоснабжения на Украину не рассчитывают.