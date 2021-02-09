В Эстонии дело в отношении экс-министра образования, которую уволили с должности за использование служебного авто для собственных нужд, переквалифицировали в уголовное производство.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает ERR, цитируя руководителя бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Атса Кюбарсеппа.

— В процессе следствия появились указания на возможное преступление, поэтому дальнейшее выяснение обстоятельств будет происходить в рамках уголовного производства. Следствие в основном связано с информацией, на которую уже ссылались СМИ, — сказал он.

Государственный прокурор Денис Часовских отметил, что прокуратура в рамках уголовного производства, открытого в конце января, проверяет признаки присвоения собственности министерства, но в настоящее время о подозрении не сообщали.

В пресс-службе Центристской партии, которую представляет Майлис Репс и теперь является также председателем ее фракции в парламенте, заявили, что Репс ранее уже комментировала этот вопрос и ей нечего добавить.

Напомним, в ноябре 2020 года Майлис Репс освободили от должности министра образования и науки после скандала, связанного с публикацией в газете Õhtuleht. В ней утверждалось, что министр использовала авто с шофером ведомства для того, чтобы возить своих шестерых детей в школы и кружки. Впоследствии появилась информация о том, что Репс, вероятно, ездила на служебном авто на отдых в Хорватию вместе с семьей, не оформив это официально.

Майлис Репс состоит в Центристской партии с 1998 года и в настоящее время является заместителем лидера партии. Считается одним из вероятных кандидатов на предстоящих президентских выборах, планируемых в августе 2021 года.

Напомним, недавно другой скандал стал причиной отставки предыдущего правительства Эстонии, возглавляемого лидером Центристской партии Юри Ратасом.