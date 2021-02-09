В понедельник, 8 февраля, на блокпосте в районе села Викторовка Донецкой области погиб мужчина. Он пытался проехать на оккупированную территорию и не реагировал на требования остановиться. Из-за этого украинский военный открыл огонь на поражение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, около 12:00 дня к блокпосту приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. Как сообщили в штабе, по требованию остановиться водитель не отреагировал — наоборот, он только увеличил скорость.

Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако водителя и это не остановило. Тогда военный открыл огонь на поражение.

В результате водитель и пассажир получили ранения. Медики оказали им первую медицинскую помощь и транспортировали их в больницу. Однако водителя спасти не удалось — он скончался по дороге в медучреждение.

Сейчас на месте инцидента работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 февраля, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.