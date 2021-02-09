Орджоникидзевский районный суд Харькова на заседании во вторник приступил к рассмотрению по сути дела экс-мэра города Славянск Донецкой области Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, заслушал обвинительный акт и определил порядок изучения доказательств.

об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам судьи Елена Глибко, на следующем заседании заслушают саму Нелю Штепу, а после планируется допросить свидетелей обвинения и защиты, а потом изучить письменные документы.

Штепа заявила ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, в том числе экс-главы Донецкой облагосадминистрации Сергея Таруты, бывшего исполняющего обязанности главы Администрации президента Сергея Пашинского, экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко.

Суд решил допустить к допросу в судебном заседании всех свидетелей, заявленных как обвинением, так и защитой, напомнив при этом сторонам о праве отказаться от допроса того или иного свидетеля.

— В связи с тем, что суд удовлетворил ходатайства о большом количестве свидетелей, пожалуйста, все участники процесса... приводите свидетелей в судебный процесс. При этом напоминаю, в случае если свидетель по каким-то причинам не может прибыть, вы не лишены возможности заявить ходатайство о видеоконференции. Если свидетель не может прибыть или вы не можете его доставить, вы можете отказаться в любой момент от допроса данного свидетеля, — заявила Елена Глибко.

На заседании во вторник прокурор огласил обвинительный акт, согласно которому в 2014 году Неля Штепа, будучи городским головой Славянска, использовала власть в нарушение присяги и действовала в интересах террористической организации, целью которой было свержение государственного строя и нарушению территориальной целостности Украины.

Ей также инкриминируется организация соцопроса по федерализации и непротиводействие захвату административных зданий. По версии обвинения, действия Неля Штепы привели к гибели людей.

В свою очередь Неля Штепа заявила, что не считает себя виновной. Ее позицию поддержали адвокаты. Следующее заседание по делу назначено на 16 февраля. Дело в отношении Неля и Штепы рассматривается с самого начала в пятый раз.

Напомним, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и в создании террористической группы или организации. Кроме того, предъявлено обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведения псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, созданию условий для деятельности террористических групп и организаций.

Отметим, что с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания и ни разу оно не произошло.

Штепа получила 3600 евро компенсации от Украины по решению Европейского суда по правам человека.

Ранее Европейский суд постановил, что Украина нарушила право Штепы на судебное разбирательство «в течение разумного срока» или освобождение до судебного разбирательства. Суд считает, что уголовное производство было слишком длинным. Также ЕСПЧ признало нарушение права Штепы на справедливый суд.