В вторник, 9 февраля, Кабинет министров, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НАК «Нафтогаз» и мэры городов подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой.

Об этом во время брифинга сообщили глава Николаевской ОГА Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Губернатор Виталий Ким отметил, что подписание этого Меморандума позволит на местах обеспечить устойчивое прохождение текущего отопительного сезона и подготовиться к следующему.

– Подписание меморандума мэрами городов с НАК« Нафтогаз », НКРЕКП и Правительством является результатом совместной активной деятельности в этом направлении, в том числе и нашей. В частности, Николаевская областная государственная администрация подписала Меморандум с НАК «Нафтогаз» еще 15 января. Наша цель - качественные услуги потребителям, свободный выбор поставщика голубого топлива. Для дальнейшего информирования голов ОТГ, городских, сельских и поселковых голов, руководителей райгосадминистраций мной было подписано распоряжение о проведении разъяснительной работы в этом направлении. Для ее реализации активно включались депутаты разных уровней, представители общественности. Жители области начали получать столь необходимый в данный момент объем информации. Речь идет о возможности свободного выбора поставщика голубого топлива. Есть уже положительные сдвиги в этом направлении. Договоры медленно подписываются гражданами. Хочу напомнить, мы посылали письма не только в адрес НАК «Нафтогаз», но и других компаний. Ждем фидбэк и от них. Рад, что и местные головы присоединились к этому процессу. Подписание такого Меморандума - это яркое свидетельство движения в правильном направлении. Это диалог между центральной и местной властью, - сказал глава ОГА.

В свою очередь, Александр Сенкевич подчеркнул, что благодаря данной программе тарифы для населения не изменятся.

– Николаевцы, как и другие жители Украины, взволнованные изменением цены на отопление и горячую воду. В результате общим подорожанием платежек. Поэтому в Кабинете Министров Украины была разработана программа, благодаря которой весь отопительный сезон 2020-2021 остается на старых ценах. Это нам удалось сделать во взаимодействии с Правительством, НАК «Нафтогаз» и Ассоциацией городов Украины. Впервые за последние пять лет произошел такой прозрачный диалог. Текст Меморандума тоже производился совместно с Ассоциацией городов Украины, - сказал в ходе брифинга Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы бесперебойно получать отопление. Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома в течение нынешнего отопительного сезона не изменится.

Стоит отметить, что Меморандумом гарантированное предоставление газа теплоснабжающим предприятиям для производства тепла и транспортировки его в дома Украинской протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов. В то же время для этих предприятий предусмотрена отсрочка оплаты за природный газ и компенсации разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Также Кабинет Министров подтвердил, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не переводить на органы местного самоуправления.

В свою очередь «Нафтогаз Украины» разработает и внедрит с 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.