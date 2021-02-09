В компании Pfizer заявили, что модернизировали производство, что вдвое сокращает срок изготовления вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-секретарь Pfizer Эми Роуз, передает CNN.

По словам Роуз, Pfizer ожидает сокращения времени производства одной партии вакцины (от 1 до 3 миллионов доз) со 110 дней до 60 дней. Производство генетического материала, составляющего основу вакцины, будет ускорено до 9 дней. Ранее этот процесс занимал 16 дней.

Уменьшение времени на изготовление препарата поможет избежать пробелов в кампаниях стран по вакцинации и позволит удовлетворить весь спрос. В Pfizer ожидают, что новые мощности позволят выполнить все обязательства по контрактам.

Напомним, Европейский Союз финализировал соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины против COVID-19.



