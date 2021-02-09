«Европейская солидарность» инициирует постановление Верховной Рады с требованием к властям освободить всех политических заключенных.

Об этом сообщили народные депутаты Владимир Арьев и Мария Ионова, которые во вторник пытались попасть на судебное заседание по «делу Шеремета», передает пресс-служба политсилы.

— Мы все с вами являемся свидетелями, что это Зеленский с министром Аваковым назначил виновных. Но мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены. Потому что уже больше года Антоненко в тюрьме, семь месяцев просидела в тюрьме Юля Кузьменко, и Яна под домашним арестом около шести месяцев. И сейчас продолжают держать Андрея за решеткой как политического заключенного Зеленского, — отметила Мария Ионова.

Депутаты отметили, что на заседание в Шевченковском суде их вопреки закону не допустили.

— Очередное судилище над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь — и снова народных депутатов не пустили в зал судебного заседания, несмотря на существующее законодательство о статусе народного депутата. От «Европейской Солидарности» мы инициируем проект постановления об освобождении политических заключенных в Украине. Это касается Антоненко, Кузьменко, Дугарь, это касается и позывной «Фортуна», это касается очень многих патриотов Украины, волонтеров, бывших участников АТО, которых сегодня власть Зеленского бросает за решетку, — отметил нардеп.

Мария Ионова добавила, что «Евросолидарность» будет настаивать на рассмотрении этого постановления в Верховной Раде.

— Потому что мы видим, куда Украина скатывается, права человека не защищаются. Президент, который говорит о якобы европейских ценностях и европейских принципах, сам их совершенно предает, — отметила она.

Владимир Арьев также отметил, что «Евросолидарность» будет настаивать на создании ВСК по «делу Шеремета» и по делу срыва спецоперации по «вагнеровцами».