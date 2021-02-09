«Европейская солидарность» инициирует постановление Верховной Рады с требованием к властям освободить всех политических заключенных.
Об этом сообщили народные депутаты Владимир Арьев и Мария Ионова, которые во вторник пытались попасть на судебное заседание по «делу Шеремета», передает пресс-служба политсилы.
— Мы все с вами являемся свидетелями, что это Зеленский с министром Аваковым назначил виновных. Но мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены. Потому что уже больше года Антоненко в тюрьме, семь месяцев просидела в тюрьме Юля Кузьменко, и Яна под домашним арестом около шести месяцев. И сейчас продолжают держать Андрея за решеткой как политического заключенного Зеленского, — отметила Мария Ионова.
Депутаты отметили, что на заседание в Шевченковском суде их вопреки закону не допустили.
— Очередное судилище над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь — и снова народных депутатов не пустили в зал судебного заседания, несмотря на существующее законодательство о статусе народного депутата. От «Европейской Солидарности» мы инициируем проект постановления об освобождении политических заключенных в Украине. Это касается Антоненко, Кузьменко, Дугарь, это касается и позывной «Фортуна», это касается очень многих патриотов Украины, волонтеров, бывших участников АТО, которых сегодня власть Зеленского бросает за решетку, — отметил нардеп.
Мария Ионова добавила, что «Евросолидарность» будет настаивать на рассмотрении этого постановления в Верховной Раде.
— Потому что мы видим, куда Украина скатывается, права человека не защищаются. Президент, который говорит о якобы европейских ценностях и европейских принципах, сам их совершенно предает, — отметила она.
Владимир Арьев также отметил, что «Евросолидарность» будет настаивать на создании ВСК по «делу Шеремета» и по делу срыва спецоперации по «вагнеровцами».
— А также обязательно будем обращаться ко всем международным организациям. Поднимать этот вопрос в ПАСЕ, ОБСЕ, поднимать этот вопрос на очередной сессии ЕвроНЕСТ Восточного партнерства Европейского парламента. Власти Украины удерживают политических заключенных. И международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы эти люди были освобождены, а Уголовный кодекс прекратили использовать для того, чтобы сводить политические счеты, — отметил он.
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«Европейская солидарность» инициирует постановление Верховной Рады с требованием к властям освободить всех политических заключенных.
Об этом сообщили народные депутаты Владимир Арьев и Мария Ионова, которые во вторник пытались попасть на судебное заседание по «делу Шеремета», передает пресс-служба политсилы.
— Мы все с вами являемся свидетелями, что это Зеленский с министром Аваковым назначил виновных. Но мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены. Потому что уже больше года Антоненко в тюрьме, семь месяцев просидела в тюрьме Юля Кузьменко, и Яна под домашним арестом около шести месяцев. И сейчас продолжают держать Андрея за решеткой как политического заключенного Зеленского, — отметила Мария Ионова.
Депутаты отметили, что на заседание в Шевченковском суде их вопреки закону не допустили.
— Очередное судилище над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь — и снова народных депутатов не пустили в зал судебного заседания, несмотря на существующее законодательство о статусе народного депутата. От «Европейской Солидарности» мы инициируем проект постановления об освобождении политических заключенных в Украине. Это касается Антоненко, Кузьменко, Дугарь, это касается и позывной «Фортуна», это касается очень многих патриотов Украины, волонтеров, бывших участников АТО, которых сегодня власть Зеленского бросает за решетку, — отметил нардеп.
Мария Ионова добавила, что «Евросолидарность» будет настаивать на рассмотрении этого постановления в Верховной Раде.
— Потому что мы видим, куда Украина скатывается, права человека не защищаются. Президент, который говорит о якобы европейских ценностях и европейских принципах, сам их совершенно предает, — отметила она.
Владимир Арьев также отметил, что «Евросолидарность» будет настаивать на создании ВСК по «делу Шеремета» и по делу срыва спецоперации по «вагнеровцами».
— А также обязательно будем обращаться ко всем международным организациям. Поднимать этот вопрос в ПАСЕ, ОБСЕ, поднимать этот вопрос на очередной сессии ЕвроНЕСТ Восточного партнерства Европейского парламента. Власти Украины удерживают политических заключенных. И международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы эти люди были освобождены, а Уголовный кодекс прекратили использовать для того, чтобы сводить политические счеты, — отметил он.