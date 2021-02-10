Совету Безопасности (СБ) ООН не удалось согласовать совместное заявление по ситуации в Сирии, несмотря на призыв специального посланника генсека всемирной организации по этой стране Гейра Педерсена.

Об этом в среду, 10 февраля, передает DW.

Проект заявления, внесенный на рассмотрение СБ Великобританией, был направлен на подтверждение резолюции 2254, принятой в 2015 году и касающейся «устойчивого урегулирования нынешнего кризиса в Сирии». В документе, в частности, говорилось о необходимости выработки проекта новой Конституции, а также о проведении «свободных и справедливых выборов» под наблюдением ООН.

Гейр Педерсен ранее обращался к Совбезу с призывом преодолеть «нынешние разногласия», чтобы вернуть зашедший в тупик мирный процесс в Сирии в нормальное русло.

Без «конструктивной международной дипломатии» на этом направлении едва ли возможны подвижки, заявил он 9 февраля в Женеве.

По имеющимся данны от дипломатов, достичь договоренностей по совместному заявлению не удалось, в частности, из-за возражений России.