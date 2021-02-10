Депутат Николаевского городского совета от парти «Наш край» Сергей Кантор предложил расформировать коммунальную детскую стоматологическую поликлинику в Николаеве.

Об этом шла речь вчера, 9 февраля, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, - пишут НикВести.

Во время обсуждения этого вопроса начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай отметила, что это учреждение находится «на грани выживания». Поликлиника получает 9 гривен 19 копеек от Национальной службы здоровья за прием одного ребенка.

— Детская поликлиника, там обслуживаются только дети. Они заключили договор с НСЗУ исключительно на обслуживание детского населения. За один визит к детскому стоматологу НСЗУ платит 9 гривен 19 копеек. ПОэтому, сегодня это учреждение находится на грани выживания. Об этом все знают. Мы его включили в программу. Сегодня рассматривается вопрос по 500 тысяч гривен, это закупка им оборудования, чтобы они могли выполнять свои функции, - сказала Ирина Шамрай.

При этом, депутат Сергей Кантор предложил ликвидировать эту поликлинику, а предусмотренные бюджетом деньги направить целевым способом через департамент соцзащиты населения.

— У нас есть городская стоматологическая поликлиника, которую мы финансируем: главврача, всю структуру. Я предлагаю это учреждение расформировать, а эти деньги, которыми мы дотируем его, целевым способом через управление социальной защиты распределить. Чтобы человек получил свои 9 гривен, или 9 тысяч гривен, и пошел протезировать своего ребенка там, где он хочет, - сказал Сергей Кантор.

Ранее депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.