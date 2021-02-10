Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что Украина достигла определенных успехов в реформах, однако повсеместная коррупция продолжает тормозить этот процесс.
Об этом он заявил на обсуждении промежуточного отчета о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, передает LIGA.net.
Домбровскис напомнил, что ЕС выделяет Украине новую макрофинансовую помощь на 1,2 миллиарда евро для смягчения последствий пандемии, и половина этой суммы была выделена еще в начале декабря прошлого года.
— Борьба с коррупцией - ключевое условие финансовой поддержки ЕС, - подчеркнул Домбровскис.
Он также отметил, что разделяет оценку в докладе, что, «несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине».
— От этого выигрывают только преступники и олигархи, - добавил еврочиновник.
Домбровскис отметил, что для сильной Украины «жизненно важно», чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. Он добавил, что за годы работы НАБУ показало эффективность и принесло ощутимые результаты.
По словам Домбровскиса, в Украине также «давно назрела» всеобъемлющая реформа судебной системы.
— То, что по ней нужно сделать, давно и четко известно: нужно просто пройти по дорожной карте Венецианской комиссии и Большой семерки, а также учесть советы делегации Евросоюза. ЕС готов поддержать Украину в этом. Мы призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым, - сказал вице-президент Еврокомиссии.
В прошлом году президент Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности попросил больше не называть Украину коррумпированным государством, "потому что это уже не так".
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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что Украина достигла определенных успехов в реформах, однако повсеместная коррупция продолжает тормозить этот процесс.
Об этом он заявил на обсуждении промежуточного отчета о выполнении Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, передает LIGA.net.
Домбровскис напомнил, что ЕС выделяет Украине новую макрофинансовую помощь на 1,2 миллиарда евро для смягчения последствий пандемии, и половина этой суммы была выделена еще в начале декабря прошлого года.
— Борьба с коррупцией - ключевое условие финансовой поддержки ЕС, - подчеркнул Домбровскис.
Он также отметил, что разделяет оценку в докладе, что, «несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине».
— От этого выигрывают только преступники и олигархи, - добавил еврочиновник.
Домбровскис отметил, что для сильной Украины «жизненно важно», чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. Он добавил, что за годы работы НАБУ показало эффективность и принесло ощутимые результаты.
По словам Домбровскиса, в Украине также «давно назрела» всеобъемлющая реформа судебной системы.
— То, что по ней нужно сделать, давно и четко известно: нужно просто пройти по дорожной карте Венецианской комиссии и Большой семерки, а также учесть советы делегации Евросоюза. ЕС готов поддержать Украину в этом. Мы призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым, - сказал вице-президент Еврокомиссии.
В прошлом году президент Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности попросил больше не называть Украину коррумпированным государством, "потому что это уже не так".