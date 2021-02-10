Канцлер Германии Ангела Меркель будет пытаться расширить жесткие ограничения для борьбы с пандемией минимум до конца февраля.

Об этом сообщает The Local.

В частности, Ангела Меркель не рекомендует ослаблять локдаун до 1 марта.

— Мы бы ничего не выиграли, если бы преждевременно вышли из локдауна, - заявила Ангела Меркель членам своей партии ХДС накануне переговоров по установление об ограничениях.

По ее словам, первые шаги по ослаблению ограничений могут начаться в начале марта в школах и детских садах, магазинах и парикмахерских, но только с четкими правилами для предотвращения распространения вируса.

В противном случае, по ее словам, «уровень заражения может снова взлететь».

Канцлер выразила понимание «тяжелой ситуации и больших вызовов для детей, семей и розничных торговцев», но попросила о терпении, чтобы избежать бесконечного цикла послаблений ограничений и новых локдаунов.

Как сообщалось, в Германии было принято решение о продлении до середины февраля и усилении карантинных ограничений из-за опасений быстрого распространения британского штамма коронавируса.