Сегодня, 10 февраля, на внеочередной сессии городского совета в Днепре депутаты проголосовали за сокращение количества людей в мэрии. Всего было уволено 655 чиновников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

– Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая два раза исполнение Гимна. Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше, - написал Борис Филатов.

Помимо этого, утвердили заместителей городского головы Днепра – всего их у Бориса Филатова будет восемь.

Ранее мэр объяснял, что сокращения связаны с тем, что где-то объединяют коммунальные предприятия, где-то сокращают «лишний административный персонал», убирают задвоенный функционал, а где-то заменяют «перекладывание бумаг цифровыми технологиями».

Он обещал предоставить общине «все исчерпывающие пояснения по каждому конкретному случаю», а увольняемым людям, по возможности, – альтернативы трудоустройства и соблюдение их трудовых и социальных прав.

– Просто жизнь не стоит на месте, где-то мы объединяем коммунальные предприятия, где-то сокращаем лишний административный персонал, где-то убираем задвоенный функционал, а где-то заменяем перекладывание бумаг цифровыми технологиями. По каждому конкретному случаю территориальной громаде будут даны все исчерпывающие пояснения. Увольняемым людям, по возможности, будут представлены альтернативы трудоустройства и соблюдены их трудовые и социальные права, - написал он.

Напомним, ранее глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева обратилась к мэру с просьбой не давать преимущества депутатам-чиновникам в решении проблемных вопросов, в которых они заинтересованы.