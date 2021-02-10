Боевики ранили украинского военного возле Песков (Донецкая область).

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Восток».

Военного ранил снайпер боевиков. Украинский бойца оперативно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

Отмечается, что на прицельный выстрел украинские военные дали адекватный ответ. О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».