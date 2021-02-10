В 2021 году на автодорогах в Николаевской области установят 12 стационарных камер фотовидеофиксации.

Соответствующую инфографику опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

В частности, на территории Николаевской области такие камеры установят на трассах М-14 «Одессе-Мелитополь-Новоазовск» и Н-24 «Благовещенское-Николаев».

Как уточняет замдиректора Департамента коммуникаций МВД Украины Ярослав Тракало в Facebook, за 8 месяцев работы системы автофиксации количество правонарушений в местах, где установлены 48 камер, уменьшилось втрое, а количество вынесенных за превышение скоростного режима постановлений — в шесть раз.

Кроме этого, из более 210 миллионов гривен штрафов, 84% — были оплачены за так называемым «льготным тарифом» в первые 10 дней, что свидетельствует о готовности участников дорожного движения брать ответственность за безопасность на дорогах.

Напомним, что за первые 45 дней работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в 5 раз.