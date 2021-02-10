Депутаты Николаевского областного совета, члены постоянной комиссии по вопросам экологии и туризма раскритиковали разработанную управлением молодежи и спорта ОГА программу развития туризма, по которой планируется потратить деньги бюджета на финансирование фестивалей и рекламу, а не создание качественной инфраструктуры для туристов в регионе.

Об этом шла речь на заседании депутатской комиссии, которое прошло 2 февраля.

Программой развития туризма, принятой Николаевским областным советом, предусмотрено 3 миллиона гривен в 2021 году. Однако непосредственно в бюджете выделено только 1,6 миллионов гривен. Как стало известно, из них 1 миллион гривен планируется потратить на финансовую поддержку в проведении 6 фестивалей, а оставшиеся 600 тысяч гривен направить на презентацию туристического потенциала Николаевщины на всеукраинской выставке, изготовление сувенирной продукции, создание видео-роликов о туристическом потенциале региона,, изготовление рекламных материалов и так далее.

Заместитель начальника управления молодежи и спорта - начальник отдела молодежи и туризма Николаевской облгосадминистрации Виталий Сивак отметил, что наибольшие споры ведутся вокруг финансирования проведения фестивалей. А потому с докладом по этому вопросу перед депутатами выступил представитель туристического совета при ОГА Андрей Нерода.

— В 2019 году туристический совет, собранный Александром Стадником вместе со всеми руководителями, они поставили задачу членам туристического совета, что будут открывать проект «Большая стройка», есть дороги, которые должны строиться, есть маршруты, туризма также в приоритете, давайте разработаем туристические маршруты. Не будем придумывать колесо, сделаем то, что есть у других областях и работает. Туристические маршруты, определены туристические объекты, туристическую карту и определим календарь туристических событий. После этого туристический совет был поделен на рабочие группы… После этого всего было предложено в марте 2020 года презентовать все наработки туристического совета на форуме, куда пригласить экспертов, которые в Черновицкой, Киевской, Львовской областях, в ОТГ развивали разные формы туризма. Также пригласить инвесторов, бизнес, которые готовы развивать инфраструктурные вопросы в области, потому что тогда вообще было 500 тысяч. После этого всего мы выбирали также мероприятия, которые будут рекламировать эти туристические объекты. Форум, к сожалению, не состоялся из-за того, что был COVID-19. В июне мы презентовали полный проект, - рассказал Андрей Нерода.

По его словам, основная задача фестивалей - обеспечить количество туристов и туристопоток в туристические объекты Николаевской области.

— Первое требование, они должны проходить в разные месяцы, это должны быть серьезные организаторы, чтоб эти мероприятия были ежегодными, как Юморина или фестиваль кофе во Львове. Третье требование, обязательно, эти фестивали должны принадлежать общинам, которые там помогают и организовывают, и областной государственной администрации, а не кому-то. Следующим условием было то, что эти фестивали должны софинансироваться в процентном соотношении: 30% дает областной бюджет, оставшуюся сумму ищут организаторы. На сегодня эти фестивали были внесены в вопрос Офиса президента, так же, как и «Мандруй Миколаївщиною», которое было всем облгосадминистрациям определено. Даже Офисом было определено… На сегодня были выбраны фестивали: Международный фестиваль Performance Jazz, который на то время, вместе когда сидели мэр и губернатор, было сказано, что мероприятия, которые проходят в городе, софинансируются большей частью городом и частично областью, - сказал Андрей Нерода. — Есть 6 фестивалей, которые вы считаете Туристическими магнитами?, - уточнила глава комиссии Алла Ряжских. — Не я, а туристический совет, - ответил Андрей Нерода.

Отвечая на вопросы депутатов, он рассказал о том, сколько по его подсчетам людей может посетить эти фестивали.

— На сегодня Джаз-фестиваль может собрать до 5 тысяч человек. Ультра-фест Трихаты уже собирает 20 - 30 тысяч человек, даже в COVID мы увидели это. Всеукраинский фестиваль «Николаев фест», это не «Ривер фест», он проводится в Очакове. На сегодня уже с представителями 8-го причала идет, то есть, объединение средств, он будет проходить больше в Очакове, Кинбурнская коса, то есть, объединять все эти территории. Но это не значит, что на Кинбурнской косе будет фестиваль, это туристический маршрут будет работать. Областной фестиваль «Лиманы фест». Была идея этно-фестиваля, Галициноская ОТГ выделили возможность, заявила, что они выделят деньги на проведение этого фестиваля, они как ОТГ готовы были это делать. Дальше, Всеукраинский фестиваль «Экстрим энерджи фест», у нас есть прекрасные места. Это реклама Мигии, Актово и всего другого - туристических объектов, которые проходят от Южноукраинска, Первомайска, Вознесенска. То есть, все эти объекты рекламируются в рамках этого фестиваля. Международный фестиваль «Дружба», 25 лет фестивалю. В том году было определено, что есть предложение пригласить Джамалу, которая относится также к общинам. Она дала позитивный ответ. Была идея пригласить послов и консулов. Напомню, именно в Николаевской области проживает больше, чем 123 национальности. Это уникальный фестиваль, который проходит 25 лет подряд. Все эти фестивали должна иметь дополнительные деньги для расширения и увеличений турпотока. Почему мы считаем, что событийный туризм, не мы, а весь мир считает это интересным. Например, когда приезжает 10, 5 или 20 тысяч человек, они могут оставить, с расчета на 500 гривен на человека, 10 - 12 миллионов, 5 миллионов, - сказал Андрей Нерода.

Далее слово взяла депутат Алена Карая.

— Я не согласна с тезисом, что фестивали должны принадлежать области, областной администрации. Я так не считаю категорически. Например, есть всемирно известный фестиваль Burning man, который находится в штате Невада (США). Я надеюсь, вы знаете, какие жесткие правила по вопросу защиты экологии и природы действуют на этом фестивале. Он не финансируется ни с государственного, ни с регионального бюджета. И он работает. Следующее. Я хочу на собственном примере вам сказать, что когда я посещала фестиваль в Трихатах, когда он проходил первый, второй год, я дважды фиксировала факты издевательства над природой, когда съезжаются куча людей, они садятся в лодки, плавают там, срывают кувшинки, уничтожают все, что там есть. Я ни разу не увидела ни одной цифры, сколько Трихатская ОТГ получила денег от этого фестиваля. Туризм - это о деньгах, о коммерции, о том, чтобы пополнять областной и местные бюджеты, а не тратить. Если говорить о медицинском туризме, то есть Израиль, который показывает самый лучший опыт с грязями и пополнения местных бюджетов, - сказала Алена Карая.

Далее она высказалась и о так называемых «блогер-турах» по туристическим объектам, которые управление молодежи и спорта проводило в прошлом году для местных блогеров, и планирует проводить в этом году тоже. По ее словам, это обман николаевцев, поскольку те после просмотра публикаций в соцсетях, желая посетить эти объекты, сталкиваются с полным отсутствием инфраструктуры и качественных услуг, начиная от дорог, заканчивая экскурсоводами и туалетами.

— Мы говорим о рекламе. Я вам скажу, как блогер: люди, которые ездили в рекламные туры, выставляли в сториз: «Смотрите, как прекрасно, давайте поедем вместе путешествовать по Украине», а в личные сообщения писали, что это был ужас. Потому что доехать невозможно, экскурсовводов нет, туалетов нет, и вообще каких-либо элементарных условий нет. Поэтому мы будем за бюджетные деньги обманывать граждан, будем показывать им: «Смотрите, какая красивая картинка, путешествуйте по Украине». Человек сядет в собственное транспортное средство, и он не сможет ни добраться, ничего не получит. А мы на это кучу денег потратили. Какой резон?, - спросила Алена Карая.

На это Андрей Нерода ответил, что блогерам никто не платил за их публикации, а только обеспечили их транспортом.

— На сегодняшний день, я вам скажу там, блогер-туры, все блогеры, это же мои знакомые, которые поехали, они ехали бесплатно, им рпедоставили только транспорт доехать. Действительно, мы поехали открыть какие-то новые места, посмотреть на это, увидеть инфраструктуру, которую нам презентовали, - ответил Андрей Нерода.

Далее Алена Карая высказалась по поводу того, что туристическими «магнитами» в Николаевской области считаются не какие-то «статические объекты», а фестивали, проведение которых зависит от многих факторов.

— Когда мы говорим о «Магниты», на мой взгляд, вот у нас программа рассматривается до 2027 года. «Магнит», в моем понимании, это какой-то статический объект, который мы развиваем и который будет приносить туристическую пользу и смысл на протяжении всего этого периода. Фестиваль - это временное событие, он проходит, в следующем году не проводится, финансируется, пользуется популярностью, или нет. Это крайне сложно прогнозированное событие. Мы за событийный туризм, мы вообще за фестивали, это прекрасно. Я говорю о последовательностью. На мой взгляд, сначала должен быть создан объект, создана инфраструктура к нему, а потом это пиарится, а не наоборот. Потому что мы опережаем события. Мы сначала популяризируем, а люди потом приедут, скажут: «Что вы тут популяризировали?», - сказала Алена Карая.

После этого слово взял депутат Михаил Талпа, который также выступил за то, что приоритетным должно быть не финансирование фестивалей и реклама, а обеспечение туристической инфраструктуры.

— Я вообще не понимаю, почему вы не прислушаетесь к депутату Карой? Вы всегда пытаетесь проломить, пропихнуть, отстоять только свою позицию, «иначе быть не может». У вас же, Виталий, было номером 1 написано: «Обеспечить прежде всего туристическую инфраструктуру». Зачем вы спускаетесь к 4, 5, 6? Это будет потом, когда мы обеспечим туристическую инфраструктуру. Это азы, фундамент. Пока нет туристической инфраструктуры - урны для мусора, парковки, туалета, подъездных путем - ничего другого быть не может. Потому что все остальное тогда не называйте, что это круто. Потому что это «круто» - это конкретно на том участке, где вы что-то проводите и сфотографировали. А все остальное - в мусоре и всем другом, - сказал Михаил Талпа.

Также он высказался и о том, что в ОГА решили отказаться от использования разработанного несколько лет назад логотипа Николаевщины в виде Святого Николая.

— Вы не с того начинаете. Год назад, Виталий, ты выступал с трибуны, тебя день или два назначили, ты говорил: «Мы сменим лого. Лого Николаевщины будет теперь не Святой Николай, мы придумаем, будет теперь новая волна». Я вам говорил, что вы делаете? Мы вложили в это лого только 40 тысяч гривен, сделали навигацию с этим лого, пиарили лого Николаевщины. Вы берете, меняете его, это первое, что вы делаете. Второе, вы говорите: «Эти фестивали неправильные, а эти фестивали правильные». Смените подходы! У нас есть 1,6 миллиона несчастных, это вообще ничего. Тут вообще не о чем говорить. Но мы пытаемся выстроить фундамент, с чего начинать. Посмотри пункт первый, что ты написал. Туристическая инфраструктура. Так вот, парковки, туалеты, мусор и все остальное, а потом будем говорить, - сказал Михаил Талпа. — Инфраструктура - это не мои вопросы. 50 сфер экономики создают туризм, - ответил на это Виталий Сивак.

Депутат Алена Карая также высказалась о нарушении последовательности в развитии туризма, рассказав об идее обустроить санузел для туристов на Кинбурнской косе, чтобы те не ходили «не понятно куда».

— Когда мы встречались с туристичсеким советом, один из его участников рассказал мне про Кинбурнскую косу, где он хочет, чтобы установили санитарный блок, чтобы это был туалет и какой-то участок, где люди смогут помыть руки, сходить в туалет, чтобы не ходить куда-то непонятно куда. И стоимость этого объекта - 200 тысяч гривен. А у нас всего - 1,6 миллиона гривен, У нас всего на развитие туристических объектов области, извиняюсь, 10 туалетов. Это вообще ни о чем. Но мы должны подумать: Ладно, пускай срывают кувшинки, пускай ходят в кусты, но давайте сделаем Джаз фест. Вы понимаете приоритетность? Нарушена последовательность, - сказала Алена Карая.

На это начальник отдела по вопросам молодежи и туризма Николаевской ОГА Виталий Сивак ответил, что этим должны заниматься предприниматели, оказывающие услуги на пляже Кинбурнской косы, а не он.

— Мы говорили о том, что инфраструктура на участках для отдыха, например, Кинбурнской косы, там за это деньги берут, там они должны оборудовать туалеты…, - сказал Виталий Сивак. — 1,6 миллиона мы тратим куда?, - спросила в итоге глава Алла Ряжских. — На то, что Николаевщину будут знать на национальном уровне, - ответил Виталий Сивак. — Так то, что ее будут знать - это хорошо. Но в каком ракурсе ее будут знать - это совершенно другое, это фундаментальный вопрос. Николаевскую область и так знают, она славится своими женщинами и не очень ответственными мужчинами, а также дорогами. Ее и так очень хорошо знают. Я вам говорю о репутации, которая есть, - сказала Алена Карая.

В итоге с мнением депутатов о том, что в первую очередь необходимо обеспечить качественную инфраструктуру, согласился присутствовавший на заседании вице-губернатор Николай Маринов.

— У фестивалей есть 2 цели. Маркетинговая: мы заявляем, что есть Николаевщина, что у нас мероприятие, приезжайте к нам. Вторая - экономическая. Чтобы турист приехал, его надо задержать, как можно больше заинтересовать, чтобы он тут тратил деньги. Фестивали - это бизнес, там надо зарабатывать. И по второму вопросу, что первое: инфраструктура или фестивали. Конечно же, лучше сначала иметь инфраструктуру, и уже потом там проводить площадку. Но если у нас есть сегодня какие-то мероприятия, которые собирают уже людей, уже имеют историю, проводятся несколько лет, то тут, я думаю, нам придется как-то балансировать. Определили 1, 2, 3 фестиваля - там нужно одновременно сделать инфраструктуру, подготовиться. Может быть, мы построим капитальные туалеты не построим, придумаем что-то, элементарно, чтобы обеспечить базовые потребности. Мы не должны за счет областного бюджета это делать, - сказал вице-губернатор Николай Маринов.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов заявил, что предусмотренных в этом году бюджетом области 1,6 миллионов гривен на развитие туризма крайне мало.