В среду, 10 декабря, группа хуситов напала на аэропорт Саудовской Аравии, вызвав пожар в гражданском самолете.
Об этом пишет Reuters.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари сказал, что четыре беспилотных летательных аппаратов хуситов использовались в нападении на аэропорт Абха.
Йеменское движение хуситов регулярно запускает в Саудовскую Аравию дроны и ракеты, многие из которых, по словам Эр-Рияда, они перехватывают. Некоторые ранее попали в международный аэропорт Абха.
«Попытка нанести удар по аэропорту Абха является военным преступлением и подвергает опасности жизнь мирных путешественников», - говорится в заявлении коалиции, добавляя, что в это время самолет находился на земле и пожар был взят под контроль.
Хуситы утверждают, что атака была ответом на авиаудары Саудовской Аравии и ее союзников по мирным жителям. Ранее коалиация Саудовской Аравии и союзников перехватила и уничтожила два вооруженных беспилотника, запущенных хуситами против Саудовской Аравии.
Reuters отмечает, что военная коалиция под руководством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в 2015 году, поддержав правительственные силы, борющиеся с хуситами. Официальные лица ООН пытаются возобновить мирные переговоры, чтобы положить конец войне, которая, по утверждениям ООН, привела к крупнейшему в мире гуманитарному кризису.
Напомним, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда в ответ на атаку на нефтеперерабатывающие объекты компании Saudi Aramco, ответственность за котрую взяли на себя хуситы.
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В среду, 10 декабря, группа хуситов напала на аэропорт Саудовской Аравии, вызвав пожар в гражданском самолете.
Об этом пишет Reuters.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари сказал, что четыре беспилотных летательных аппаратов хуситов использовались в нападении на аэропорт Абха.
Йеменское движение хуситов регулярно запускает в Саудовскую Аравию дроны и ракеты, многие из которых, по словам Эр-Рияда, они перехватывают. Некоторые ранее попали в международный аэропорт Абха.
«Попытка нанести удар по аэропорту Абха является военным преступлением и подвергает опасности жизнь мирных путешественников», - говорится в заявлении коалиции, добавляя, что в это время самолет находился на земле и пожар был взят под контроль.
Хуситы утверждают, что атака была ответом на авиаудары Саудовской Аравии и ее союзников по мирным жителям. Ранее коалиация Саудовской Аравии и союзников перехватила и уничтожила два вооруженных беспилотника, запущенных хуситами против Саудовской Аравии.
Reuters отмечает, что военная коалиция под руководством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в 2015 году, поддержав правительственные силы, борющиеся с хуситами. Официальные лица ООН пытаются возобновить мирные переговоры, чтобы положить конец войне, которая, по утверждениям ООН, привела к крупнейшему в мире гуманитарному кризису.
Напомним, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда в ответ на атаку на нефтеперерабатывающие объекты компании Saudi Aramco, ответственность за котрую взяли на себя хуситы.