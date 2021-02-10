В среду, 10 декабря, группа хуситов напала на аэропорт Саудовской Аравии, вызвав пожар в гражданском самолете.

Об этом пишет Reuters.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари сказал, что четыре беспилотных летательных аппаратов хуситов использовались в нападении на аэропорт Абха.

Йеменское движение хуситов регулярно запускает в Саудовскую Аравию дроны и ракеты, многие из которых, по словам Эр-Рияда, они перехватывают. Некоторые ранее попали в международный аэропорт Абха.

«Попытка нанести удар по аэропорту Абха является военным преступлением и подвергает опасности жизнь мирных путешественников», - говорится в заявлении коалиции, добавляя, что в это время самолет находился на земле и пожар был взят под контроль.

Хуситы утверждают, что атака была ответом на авиаудары Саудовской Аравии и ее союзников по мирным жителям. Ранее коалиация Саудовской Аравии и союзников перехватила и уничтожила два вооруженных беспилотника, запущенных хуситами против Саудовской Аравии.

Reuters отмечает, что военная коалиция под руководством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в 2015 году, поддержав правительственные силы, борющиеся с хуситами. Официальные лица ООН пытаются возобновить мирные переговоры, чтобы положить конец войне, которая, по утверждениям ООН, привела к крупнейшему в мире гуманитарному кризису.

Напомним, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда в ответ на атаку на нефтеперерабатывающие объекты компании Saudi Aramco, ответственность за котрую взяли на себя хуситы.