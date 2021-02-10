Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар передал временно поверенному в делах Грузии в Украине Давиду Бочоришвили ноту относительно задержания в Грузии яхты с украинцами Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем.

Встреча дипломатов состоялась 10 февраля, сообщает пресс-служба МИД.

— Василий Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и непредвзятое расследование задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем. Грузинскому дипломату была вручена нота МИД Украины по этому вопросу и в очередной раз выражена просьба изменить меру пресечения и освободить указанных украинских граждан, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, в контексте недавних заявлений Михэила Саакашвили заместитель министра подтвердил официальную позицию МИДа, что Украинское государство не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, а частное мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие стратегического партнерства между странами.

— Украина и Грузия, которые страдают от российской вооруженной агрессии, должны несмотря ни на что держаться вместе, чтобы эффективнее противостоять угрозам Кремля и вместе уверенно двигаться к членству в НАТО. Осознание этого сделает безуспешными любые попытки навредить нашим отношениям, — отметил Василий Боднар.

Стороны также детально обсудили пути развития украинско-грузинских отношений и подтвердили намерения государств укреплять стратегическое партнерство.

— Грузия является стратегическим партнером Украины. Нам важно развивать политический диалог на высоком и высшем уровнях, укреплять двустороннее сотрудничество в разных областях, что соответствует интересам Украины и Грузии и нашим евроинтеграционным и евроатлантическим устремлениям, — подчеркнул Василий Боднар.

Собеседники, в частности, определили планы на ближайшую перспективу, среди которых совершение официального визита вице-премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в Украину, подготовка заседания двусторонней комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также организация официального визита Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Грузию.

Как пишет Укринформ, в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая следовала в Турцию вдоль берега Грузии. На её борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич и владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин.

Все трое были отправлены в СИЗО по обвинению в якобы незаконном пересечении границы Грузии, они до сих пор находятся под стражей. Однако родные моряков, а также их адвокат утверждают, что украинцы ничего незаконного не совершали, и обвиняют власти Грузии в том, что граждан Украины незаконно задержали в открытом море, а причины такой ситуации исключительно политические.

Как стало известно, владелец яхты Михаил Батурин ранее работал в охране экс-президента Грузии Михэила Саакашвили. Саакашвили несколько раз публично обращался к украинским властям с призывом разобраться в этом деле и заявлял, что они не делают «ничего конкретного» для освобождения задержанных.

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко назвал необоснованными обвинения в адрес внешнеполитического ведомства в бездействии по этому делу.