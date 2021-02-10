Стенограмма разговора между представителями Офиса президента Украины Владимира Зеленского и адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани попала в СМИ.

В частности, издание стенограмму получило издание Time, пишет ZN.ua.

Этот телефонный звонок, как отмечает СМИ, стал началом давления на украинское руководство, что привело к делу о первом импичменте Трампа.

Издание утверждает, что стенограмму получило от экс-советника Зеленского Игоря Новикова, который участвовал в этом разговоре. Точность самой записи издание проверило независимо.

Как сообщается, телефонный разговор состоялся 22 июля 2019 года и продолжался 40 минут. В нем от украинской стороны, кроме Новикова, также принимал участие и нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак, который тогда был помощником Зеленского.

Во время разговора Руди Джулиани намекал на проверку относительно сына Джо Байдена — Хантера Байдена, который работал в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

Согласно стенограмме, Джулиани пытался не просить об услуге.

— Мне не интересно, чтобы кто-то не говорил правду или преувеличивал. Речь идет не о политической услуге [...] Все, что нам нужно от президента, это сказать: «Я ставлю честного прокурора [на эти расследования], и он откопает доказательства, которые существуют в настоящее время», — сказал Джулиани, как показывает стенограмма.

По словам Новикова, этот первый телефонный разговор ввел его «в состояние шока».

— После того, как мы повесили трубку, я без тени сомнения понял, что мы в серьезной опасности, — заявил экс-советник Зеленского.

Через три дня после этого звонка Трамп провел телефонный разговор с Зеленским и попросил его «сделать услугу», начав расследование в отношении Байдена и его сына Хантера.

Ермак в комментарии Time сказал, что если бы тогда было начато расследование против семьи Байдена, то «последствия могли быть катастрофическими». Он отметил, что украинское руководства избегало «внутренней американской политики».

Time добавляет, что как минимум два украинские чиновники уже говорили со следователями SDNY о действиях Джулиани. Новиков также заявил, что готов помочь в расследовании.

Напомним, сенат США признал конституционным второй импичмент Трампу.

Напомним, сенат США признал конституционным второй импичмент Трампу.